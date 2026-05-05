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Primetals Technologies lancia l’EAF Ultimate Move

Maggiore flessibilità, riduzione dei costi e produttività migliorata per sostenere la transizione verde

5 maggio 2026

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