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Speciale Tubo d’acciaio: voci dal mercato

Outlook nel breve e struttura del comparto nella nuova pubblicazione di siderweb

4 maggio 2026

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L’Italia resta uno dei player principali del comparto del tubo d’acciaio: l’export, lo scorso anno, si è mantenuto su livelli elevati. Ma la dinamica dell’ultimo decennio è complessivamente in calo. Cosa sta cambiando? Qual è lo scenario nel breve?

A queste domande la redazione di siderweb ha cercato di rispondere nella nuova pubblicazione gratuita “Speciale Tubo d’acciaio. Struttura e outlook del mercato italiano ed europeo”. La prima parte è dedicata a un’analisi della struttura del comparto nazionale ed europeo e a una fotografia del mercato internazionale. La seconda raccoglie una lunga serie di interviste ad alcuni dei principali operatori del comparto.

Lo Speciale è disponibile nello shop di siderweb.com, dove potete trovare anche la pubblicazione “gemella” dedicata a filo e vergella.

Redazione siderweb

   
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