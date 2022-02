Lutto d’acciaio: si è spento Bruno Berera

Versione stampabile Translated by Deepl

La community dell’acciaio è in lutto per la scomparsa, avvenuta martedì 8 febbraio, di Bruno Paolo Berera, storica figura della siderurgia e dell'imprenditoria lecchese. Classe 1923, Berera ha dedicato gran parte della vita e della sua carriera allo sviluppo del proprio gruppo industriale.

«L’acciaio gli scorreva nel sangue – si legge nel ricordo dell’azienda -: è dal 1915 che la famiglia Berera è attiva nel settore, in quella Lecco che cominciava allora ad essere nota come una delle capitali europee della lavorazione dell’acciaio e dei suoi derivati. Ha saputo unire una straordinaria sapienza tecnica a una altrettanto eccezionale capacità imprenditoriale; doti che gli sono state riconosciute nel corso della sua carriera».

Laureato in ingegneria idraulica, dal 1948 al 1966 aveva diretto la Metallurgica Giovanni Berera, fondata da suo padre. Nel 1961 aveva dato vita ad Acciaitubi S.p.A., con unità operativa a Terno d'Isola (Bergamo), specializzata in tubi per impiego idrotermosanitario e per impiantistica. Una storia di successi che l’aveva portato a essere insignito del titolo di Cavaliere Ufficiale al Merito della Repubblica.

Dalla community dell’acciaio le più sentite condoglianze alla moglie Letizia, ai figli Fabrizia, Giovanni e Marco, ai parenti e agli amici tutti.