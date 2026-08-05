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Morandi Steel: aumento dei volumi nel Q1

Il centro servizi non mancherà all’edizione 2027 di Made in Steel

5 agosto 2026 Translated by Deepl

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Dopo un 2025 chiuso con oltre 10mila tonnellate vendute e risultati in crescita, nel 2026 Morandi Steel sta consolidando il proprio percorso di sviluppo, arrivando al budget prefissato grazie alle commesse acquisite tra fine 2025 e inizio del 2026. 

In un mercato segnato da prudenza e domanda rallentata, il centro servizi della provincia di Brescia, specializzato in tubi strutturali, guarda alle opportunità legate a PNRR, magazzini automatizzati e agrivoltaico, e conferma la partecipazione a Made in Steel 2027 per rafforzare la propria presenza sul mercato internazionale. Lo spiega il Sales Director, Nicola Zamboni.

 

 

Redazione siderweb

   
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