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Turchia: crescono export di tondo e import di rottame

Tondo a +65% a giugno, mentre nel semestre gli arrivi della materia prima raggiungono 9,7 milioni di tonnellate

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