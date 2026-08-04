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India, crescono produzione e consumo di acciaio

Nel primo trimestre del nuovo anno fiscale output a +3% e utilizzo a +8,3%

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