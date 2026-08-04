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Profilmec, più efficienza e digitalizzazione nello stabilimento di Cuneo

La controllata italiana di Trasteel ha completato un intervento sui sistemi elettrici e di monitoraggio energetico

4 agosto 2026

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