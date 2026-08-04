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Ex Ilva, per i sindacati «riuscita» la prima giornata di sciopero

Partecipazione significativa alla vigilia del tavolo al Mimit. La mobilitazione proseguirà anche nei turni successivi

4 agosto 2026

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