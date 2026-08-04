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Salzgitter cede Klöckner DESMA Elastomertechnik al gruppo NMP

L’operazione, il cui perfezionamento è atteso nell’autunno 2026, rientra nella strategia “Salzgitter AG 2030”

4 agosto 2026

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