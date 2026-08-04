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JFE Steel produce la prima tonnellata di DRI con idrogeno verde

Il test è stato condotto in un impianto pilota da 15 chilogrammi l’ora nello stabilimento di Chiba

4 agosto 2026

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