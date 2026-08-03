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Metinvest, output di acciaio in crescita nel primo semestre

La stabilizzazione delle forniture elettriche sostiene la produzione siderurgica. Resta debole il comparto minerario

3 agosto 2026

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