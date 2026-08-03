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Tubi in acciaio, UNESID: il Cbam amplifica i costi degli errori doganali

Per alcuni prodotti la differenza negli obblighi può arrivare a circa 300 euro/t. L’associazione chiede criteri uniformi

3 agosto 2026

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