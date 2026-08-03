SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Il 41° Convegno nazionale di AIM sarà a Brescia da...

Il 41° Convegno nazionale di AIM sarà a Brescia dal 9 all’11 settembre

L’appuntamento coinciderà con l’80° anniversario della fondazione dell’Associazione Italiana di Metallurgia

3 agosto 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 31 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 31 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Il 41° Convegno nazionale di AIM sarà a Brescia dal 9 all’11 settembre - L’appuntamento coinciderà con l’80° anniversario della fondazione dell’Associazione Italiana di Metallurgia

3 agosto 2026

Il 41° Convegno nazionale di AIM sarà a Brescia dal 9 all’11 settembre

L’appuntamento coinciderà con l’80° anniversario della fondazione dell’Associazione Italiana di Metallurgia

di Redazione siderweb
Arvedi AST: innovazione metallurgica e know-how al servizio del nucleare - Nella Biblioteca delle acciaierie ternane le Giornate AIM dedicate a ricerca e innovazione per la transizione energetica

5 novembre 2025

Arvedi AST: innovazione metallurgica e know-how al servizio del nucleare

Nella Biblioteca delle acciaierie ternane le Giornate AIM dedicate a ricerca e innovazione per la transizione energetica

di Francesca Torricelli
Carlo Mapelli è il nuovo presidente di AIM - Assume la guida dell'Associazione Italiana di Metallurgia per il biennio 2026-2028

29 maggio 2026

Carlo Mapelli è il nuovo presidente di AIM

Assume la guida dell'Associazione Italiana di Metallurgia per il biennio 2026-2028

di Redazione siderweb
Agenda: webinar e conferenze - Gli eventi principali della settimana per la filiera dell'acciaio

22 giugno 2026

Agenda: webinar e conferenze

Gli eventi principali della settimana per la filiera dell'acciaio

di Sarah Falsone
Torna Bilanci d'Acciaio - Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

20 ottobre 2025

Torna Bilanci d'Acciaio

Il 17 novembre a Brescia la presentazione dell'edizione 2025 della ricerca di siderweb

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 31 luglio 2026

 I nostri video

31 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×