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Turchia: export di acciaio in forte aumento a giugno

Crescono le spedizioni verso Medio Oriente e Sud America, mentre arretrano quelle dirette nell’Ue

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