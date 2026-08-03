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Posco: oltre 4,5 miliardi per raddoppiare la capacità all’estero

Indonesia, India e Stati Uniti al centro del piano di espansione per raggiungere i 10 milioni di tonnellate

3 agosto 2026

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