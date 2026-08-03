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BHP, Port Hedland verso un nuovo sciopero l’8 e 9 agosto

Stop ai carichi e 24 ore di astensione se il tavolo del 4 agosto non sbloccherà la vertenza

3 agosto 2026

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