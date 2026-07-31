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Hoa Phat raddoppia l’utile nel primo semestre

Ricavi in crescita del 47% a 3,61 miliardi di euro. Il comparto siderurgico genera il 93% del fatturato consolidato

31 luglio 2026

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