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Vietnam avvia revisione dei dazi antidumping sugli HRC cinesi

Baosteel chiede di rivedere l’aliquota attuale. Le misure resteranno in vigore durante l’istruttoria

31 luglio 2026

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