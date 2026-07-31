Vietnam avvia revisione dei dazi antidumping sugli HRC cinesi
Baosteel chiede di rivedere l’aliquota attuale. Le misure resteranno in vigore durante l’istruttoria
31 luglio 2026
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