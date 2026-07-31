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Fortescue supera i 200 milioni di tonnellate spedite

Record nell’esercizio 2026, costi in linea con la guidance e debito netto dimezzato

31 luglio 2026

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