SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ecor: verticalizzazione ed economie di scala per c...

Ecor: verticalizzazione ed economie di scala per crescere

L’azienda del settore dell’inox tornerà a maggio a Made in Steel

31 luglio 2026 Translated by Deepl

lettura-notizia
scarica PDF

Con l’acquisizione del centro servizi di Ferrara, Ecor ha cambiato strategia: è passata dal distribuire una vasta gamma di prodotti in acciaio inox a offrire un servizio completo di lavorazioni e verticalizzato. Solo così, con flessibilità e velocità, spiega Marco Pinardi della direzione commerciale dell’azienda, si riesce a rimanere competitivi in un mercato turbolento e imprevedibile come quello di oggi.

Così Ecor si presenterà a maggio a Made in Steel, cui tornerà come espositore.

Redazione siderweb

   
 Cerca tutti gli articoli di Redazione Siderweb


Commerciale Siderurgica Bresciana investe nel tubo strutturale - Il centro servizi bresciano, storico espositore, tornerà a Made in Steel 2027

23 luglio 2026

Commerciale Siderurgica Bresciana investe nel tubo strutturale

Il centro servizi bresciano, storico espositore, tornerà a Made in Steel 2027

di Redazione siderweb
Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali - Il produttore di laminati per trafila tornerà a Made in Steel 2027

16 luglio 2026

Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali

Il produttore di laminati per trafila tornerà a Made in Steel 2027

di Elisa Bonomelli
Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio» - L’azienda del Gruppo Cauvin esporrà per la seconda volta a Made in Steel

13 luglio 2026

Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio»

L’azienda del Gruppo Cauvin esporrà per la seconda volta a Made in Steel

di Redazione siderweb
Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser - Il centro servizi tornerà come espositore a Made in Steel 2027

8 luglio 2026

Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser

Il centro servizi tornerà come espositore a Made in Steel 2027

di Elisa Bonomelli
siderweb TG: banda stagnata e Made in Steel - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

5 giugno 2026

siderweb TG: banda stagnata e Made in Steel

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Elisa Bonomelli
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 Header siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Commerciale Siderurgica Bresciana investe nel tubo strutturale - Il centro servizi bresciano, storico espositore, tornerà a Made in Steel 2027

23 luglio 2026

Commerciale Siderurgica Bresciana investe nel tubo strutturale

Il centro servizi bresciano, storico espositore, tornerà a Made in Steel 2027

di Redazione siderweb
Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali - Il produttore di laminati per trafila tornerà a Made in Steel 2027

16 luglio 2026

Metallurgica Marcora: opportunità nella crescita dei profili speciali

Il produttore di laminati per trafila tornerà a Made in Steel 2027

di Elisa Bonomelli
Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio» - L’azienda del Gruppo Cauvin esporrà per la seconda volta a Made in Steel

13 luglio 2026

Acciai di Qualità: «C’è sempre più bisogno di servizio»

L’azienda del Gruppo Cauvin esporrà per la seconda volta a Made in Steel

di Redazione siderweb
Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser - Il centro servizi tornerà come espositore a Made in Steel 2027

8 luglio 2026

Vanoli Ferro raddoppia la capacità di lavorazioni laser

Il centro servizi tornerà come espositore a Made in Steel 2027

di Elisa Bonomelli
siderweb TG: banda stagnata e Made in Steel - Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

5 giugno 2026

siderweb TG: banda stagnata e Made in Steel

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

di Elisa Bonomelli
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano

 I nostri video

28 luglio 2026

È online la sesta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×