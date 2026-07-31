Ecor: verticalizzazione ed economie di scala per crescere

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Con l’acquisizione del centro servizi di Ferrara, Ecor ha cambiato strategia: è passata dal distribuire una vasta gamma di prodotti in acciaio inox a offrire un servizio completo di lavorazioni e verticalizzato. Solo così, con flessibilità e velocità, spiega Marco Pinardi della direzione commerciale dell’azienda, si riesce a rimanere competitivi in un mercato turbolento e imprevedibile come quello di oggi.

Così Ecor si presenterà a maggio a Made in Steel, cui tornerà come espositore.