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Cbam, le fonderie europee chiedono correttivi

EFF sollecita l’estensione ai prodotti finiti e alle materie prime essenziali: «Penalizzati su entrambi i fronti»

31 luglio 2026

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