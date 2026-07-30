SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Germania: i bassi livelli dei fiumi frenano il tra...

Germania: i bassi livelli dei fiumi frenano il trasporto di rottame

CMA e bvse: chiatte ridotte a un terzo o alla metà del carico abituale e noli fino a quattro volte più elevati

30 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Salzgitter avvia la trasformazione di HKM: maxi forno elettrico a Duisburg - L’impianto Tenova avrà una capacità di 2,5 milioni di tonnellate annue e sarà il più grande della Germania Salzgitter avvia la trasformazione di HKM: maxi forno elettrico a Duisburg - L’impianto Tenova avrà una capacità di 2,5 milioni di tonnellate annue e sarà il più grande della Germania

29 luglio 2026

Salzgitter avvia la trasformazione di HKM: maxi forno elettrico a Duisburg

L’impianto Tenova avrà una capacità di 2,5 milioni di tonnellate annue e sarà il più grande della Germania

di Sarah Falsone
Germania, rottame in calo a luglio - Dopo la stabilità di giugno, le quotazioni scendono in media del 6,8%. Resta positivo il confronto annuo

21 luglio 2026

Germania, rottame in calo a luglio

Dopo la stabilità di giugno, le quotazioni scendono in media del 6,8%. Resta positivo il confronto annuo

di Sarah Falsone
Germania: sesto aumento della produzione, domanda ancora in crisi - Output in crescita a giugno e nel semestre. WV Stahl chiede investimenti e un prezzo dell’elettricità competitivo

21 luglio 2026

Germania: sesto aumento della produzione, domanda ancora in crisi

Output in crescita a giugno e nel semestre. WV Stahl chiede investimenti e un prezzo dell’elettricità competitivo

di Stefano Gennari
Germania, l’acciaio contro i tagli agli sgravi energetici - La WV Stahl avverte: la riduzione delle risorse del KTF potrebbe aumentare del 20% i costi di rete per il settore

17 luglio 2026

Germania, l’acciaio contro i tagli agli sgravi energetici

La WV Stahl avverte: la riduzione delle risorse del KTF potrebbe aumentare del 20% i costi di rete per il settore

di Sarah Falsone
BDSV e VDM si fondono nella Circular Metal Association - La nuova sigla rappresenterà in Germania l’intera filiera del riciclo di acciaio e metalli

15 giugno 2026

BDSV e VDM si fondono nella Circular Metal Association

La nuova sigla rappresenterà in Germania l’intera filiera del riciclo di acciaio e metalli

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 Header siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Salzgitter avvia la trasformazione di HKM: maxi forno elettrico a Duisburg - L’impianto Tenova avrà una capacità di 2,5 milioni di tonnellate annue e sarà il più grande della Germania Salzgitter avvia la trasformazione di HKM: maxi forno elettrico a Duisburg - L’impianto Tenova avrà una capacità di 2,5 milioni di tonnellate annue e sarà il più grande della Germania

29 luglio 2026

Salzgitter avvia la trasformazione di HKM: maxi forno elettrico a Duisburg

L’impianto Tenova avrà una capacità di 2,5 milioni di tonnellate annue e sarà il più grande della Germania

di Sarah Falsone
Germania, rottame in calo a luglio - Dopo la stabilità di giugno, le quotazioni scendono in media del 6,8%. Resta positivo il confronto annuo

21 luglio 2026

Germania, rottame in calo a luglio

Dopo la stabilità di giugno, le quotazioni scendono in media del 6,8%. Resta positivo il confronto annuo

di Sarah Falsone
Germania: sesto aumento della produzione, domanda ancora in crisi - Output in crescita a giugno e nel semestre. WV Stahl chiede investimenti e un prezzo dell’elettricità competitivo

21 luglio 2026

Germania: sesto aumento della produzione, domanda ancora in crisi

Output in crescita a giugno e nel semestre. WV Stahl chiede investimenti e un prezzo dell’elettricità competitivo

di Stefano Gennari
Germania, l’acciaio contro i tagli agli sgravi energetici - La WV Stahl avverte: la riduzione delle risorse del KTF potrebbe aumentare del 20% i costi di rete per il settore

17 luglio 2026

Germania, l’acciaio contro i tagli agli sgravi energetici

La WV Stahl avverte: la riduzione delle risorse del KTF potrebbe aumentare del 20% i costi di rete per il settore

di Sarah Falsone
BDSV e VDM si fondono nella Circular Metal Association - La nuova sigla rappresenterà in Germania l’intera filiera del riciclo di acciaio e metalli

15 giugno 2026

BDSV e VDM si fondono nella Circular Metal Association

La nuova sigla rappresenterà in Germania l’intera filiera del riciclo di acciaio e metalli

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano

 I nostri video

28 luglio 2026

È online la sesta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×