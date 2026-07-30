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Aperam accelera

Aumentano volumi e ricavi nel secondo trimestre

30 luglio 2026

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Inossidabili: ad agosto extra di lega in calo per Aperam e Outokumpu - 304 e 316 giù di oltre 100 €/t; cali più contenuti per i ferritici, invariato il 430 di Outokumpu

24 luglio 2026

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304 e 316 giù di oltre 100 €/t; cali più contenuti per i ferritici, invariato il 430 di Outokumpu

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Inossidabili: a luglio extra misti per Aperam e Outokumpu - 316 in aumento, mentre il 304 corregge; rialzi moderati per i ferritici 409 e 430

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Inossidabili: a giugno extra in rialzo per 304 e 316 - Aperam e Outokumpu aumentano gli austenitici, mentre i ferritici segnano lievi correzioni

26 maggio 2026

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