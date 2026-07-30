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Acciaio indiano, l’export cresce e cambia rotta

Nel primo semestre le spedizioni aumentano del 27%, trainate da Vietnam, UK e UAE. L’Ue perde peso

30 luglio 2026

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