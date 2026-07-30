Stellantis: nel Q2 2026 crescono ricavi e vendite
Filosa (Ceo): «Migliorato le prestazioni di tutti i principali indicatori». Performance positive in Nord e Sud America
30 luglio 2026
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