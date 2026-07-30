SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Algoma: l’Eaf sostiene la transizione, pesano dazi...

Algoma: l’Eaf sostiene la transizione, pesano dazi e minori volumi

Nel secondo trimestre ricavi e spedizioni in calo. Il secondo forno elettrico si avvicina all’avviamento

30 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




La Cina respinge le accuse sulla sovraccapacità produttiva - «Non è risultato di sussidi e domanda interna insufficiente, ma è trainata da innovazione e riforme»

30 luglio 2026

La Cina respinge le accuse sulla sovraccapacità produttiva

«Non è risultato di sussidi e domanda interna insufficiente, ma è trainata da innovazione e riforme»

di Federico Fusca
Algoma Steel verso vendite record di lamiere nel Q2 - Il produttore canadese prevede un Ebitda rettificato positivo fino a 15 milioni di dollari

3 luglio 2026

Algoma Steel verso vendite record di lamiere nel Q2

Il produttore canadese prevede un Ebitda rettificato positivo fino a 15 milioni di dollari

di Sarah Falsone
Algoma Steel punta sulla diversificazione - I dazi statunitensi hanno spinto il produttore canadese ad anticipare la transizione al forno elettrico Algoma Steel punta sulla diversificazione - I dazi statunitensi hanno spinto il produttore canadese ad anticipare la transizione al forno elettrico

8 giugno 2026

Algoma Steel punta sulla diversificazione

I dazi statunitensi hanno spinto il produttore canadese ad anticipare la transizione al forno elettrico

di Sarah Falsone
Algoma Steel chiude i conti del 2025 in peggioramento - Il gruppo guarda con ottimismo all’avvio del nuovo forno elettrico ad arco

13 marzo 2026

Algoma Steel chiude i conti del 2025 in peggioramento

Il gruppo guarda con ottimismo all’avvio del nuovo forno elettrico ad arco

di Sarah Falsone
Algoma Steel: guidance in rosso per il Q4 2025 - Transizione completa alla produzione da forno elettrico attesa entro il primo trimestre 2026

12 gennaio 2026

Algoma Steel: guidance in rosso per il Q4 2025

Transizione completa alla produzione da forno elettrico attesa entro il primo trimestre 2026

di Sarah Falsone
Algoma Steel: a casa oltre un terzo della forza lavoro - Tra dazi Usa e transizione ai forni elettrici, circa 1.050 lavoratori ricevono la lettera di licenziamento

2 dicembre 2025

Algoma Steel: a casa oltre un terzo della forza lavoro

Tra dazi Usa e transizione ai forni elettrici, circa 1.050 lavoratori ricevono la lettera di licenziamento

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 Header siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

La Cina respinge le accuse sulla sovraccapacità produttiva - «Non è risultato di sussidi e domanda interna insufficiente, ma è trainata da innovazione e riforme»

30 luglio 2026

La Cina respinge le accuse sulla sovraccapacità produttiva

«Non è risultato di sussidi e domanda interna insufficiente, ma è trainata da innovazione e riforme»

di Federico Fusca
Algoma Steel verso vendite record di lamiere nel Q2 - Il produttore canadese prevede un Ebitda rettificato positivo fino a 15 milioni di dollari

3 luglio 2026

Algoma Steel verso vendite record di lamiere nel Q2

Il produttore canadese prevede un Ebitda rettificato positivo fino a 15 milioni di dollari

di Sarah Falsone
Algoma Steel punta sulla diversificazione - I dazi statunitensi hanno spinto il produttore canadese ad anticipare la transizione al forno elettrico Algoma Steel punta sulla diversificazione - I dazi statunitensi hanno spinto il produttore canadese ad anticipare la transizione al forno elettrico

8 giugno 2026

Algoma Steel punta sulla diversificazione

I dazi statunitensi hanno spinto il produttore canadese ad anticipare la transizione al forno elettrico

di Sarah Falsone
Algoma Steel chiude i conti del 2025 in peggioramento - Il gruppo guarda con ottimismo all’avvio del nuovo forno elettrico ad arco

13 marzo 2026

Algoma Steel chiude i conti del 2025 in peggioramento

Il gruppo guarda con ottimismo all’avvio del nuovo forno elettrico ad arco

di Sarah Falsone
Algoma Steel: guidance in rosso per il Q4 2025 - Transizione completa alla produzione da forno elettrico attesa entro il primo trimestre 2026

12 gennaio 2026

Algoma Steel: guidance in rosso per il Q4 2025

Transizione completa alla produzione da forno elettrico attesa entro il primo trimestre 2026

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano

 I nostri video

28 luglio 2026

È online la sesta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×