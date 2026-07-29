British Steel: nominato il nuovo CdA
Allan Bell confermato amministratore delegato ad interim. Nei prossimi giorni sarà individuato anche il nuovo presidente
29 luglio 2026
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