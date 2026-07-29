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Danieli: avviata la nuova colata continua di JSW Salem

L’impianto consente la produzione di blumi quadrati da 160 mm e 200 mm

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