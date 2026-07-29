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GOES, AFBEL: «Salvaguardia Ue rischia di indebolire i trasformatori»

Nuovi vincoli alle importazioni potrebbero aumentare i costi fino al 30% e favorire l’ingresso di prodotti extra-Ue

29 luglio 2026

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