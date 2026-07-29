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Per Electrolux utili oltre le previsioni nel Q2 2026

Il gruppo punta a rilanciare le proprie attività in Nord America. Volumi di vendita in crescita in Europa

29 luglio 2026

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