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Pilbara Ports: export di minerale di ferro a livelli record

Nel 2025/26 spediti 759,4 milioni di tonnellate. Traffici complessivi oltre quota 804 milioni

29 luglio 2026

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