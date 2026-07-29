SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Jiyuan ordina a Kocks un nuovo blocco RSB per barr...

Jiyuan ordina a Kocks un nuovo blocco RSB per barre di grande diametro

Il produttore cinese installerà un RSB 500++/4 nella nuova linea per acciai speciali. La messa in servizio a metà 2027

29 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Baoshan e Kocks avviano il nuovo RSB 370++/4 - La prima barra laminata apre il ramp-up del sito greenfield dedicato agli SBQ

8 luglio 2026

Baoshan e Kocks avviano il nuovo RSB 370++/4

La prima barra laminata apre il ramp-up del sito greenfield dedicato agli SBQ

di Stefano Gennari
Kardemir avvia il nuovo blocco RSB di Kocks - Laminata con successo la prima barra sull’impianto da 700mila tonnellate annue

9 giugno 2026

Kardemir avvia il nuovo blocco RSB di Kocks

Laminata con successo la prima barra sull’impianto da 700mila tonnellate annue

di Sarah Falsone
Fushun Special Steel: nuovo RSB 370++/4 di Kocks - Completata con successo la messa in funzione del blocco a 3 rulli nel laminatoio SBQ

4 febbraio 2026

Fushun Special Steel: nuovo RSB 370++/4 di Kocks

Completata con successo la messa in funzione del blocco a 3 rulli nel laminatoio SBQ

di Sarah Falsone
GMH Gruppe inaugura il laminatoio firmato Kocks - Investimento da 26 milioni di euro per maggiore flessibilità, precisione e affidabilità

24 novembre 2025

GMH Gruppe inaugura il laminatoio firmato Kocks

Investimento da 26 milioni di euro per maggiore flessibilità, precisione e affidabilità

di Sarah Falsone
Kardemir investe nella tecnologia a 3 rulli di Kocks - Obiettivo: migliorare vaietà e precisione dimensionale. Completamento nella prima metà del 2026

3 novembre 2025

Kardemir investe nella tecnologia a 3 rulli di Kocks

Obiettivo: migliorare vaietà e precisione dimensionale. Completamento nella prima metà del 2026

di Sarah Falsone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 Header siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Baoshan e Kocks avviano il nuovo RSB 370++/4 - La prima barra laminata apre il ramp-up del sito greenfield dedicato agli SBQ

8 luglio 2026

Baoshan e Kocks avviano il nuovo RSB 370++/4

La prima barra laminata apre il ramp-up del sito greenfield dedicato agli SBQ

di Stefano Gennari
Kardemir avvia il nuovo blocco RSB di Kocks - Laminata con successo la prima barra sull’impianto da 700mila tonnellate annue

9 giugno 2026

Kardemir avvia il nuovo blocco RSB di Kocks

Laminata con successo la prima barra sull’impianto da 700mila tonnellate annue

di Sarah Falsone
Fushun Special Steel: nuovo RSB 370++/4 di Kocks - Completata con successo la messa in funzione del blocco a 3 rulli nel laminatoio SBQ

4 febbraio 2026

Fushun Special Steel: nuovo RSB 370++/4 di Kocks

Completata con successo la messa in funzione del blocco a 3 rulli nel laminatoio SBQ

di Sarah Falsone
GMH Gruppe inaugura il laminatoio firmato Kocks - Investimento da 26 milioni di euro per maggiore flessibilità, precisione e affidabilità

24 novembre 2025

GMH Gruppe inaugura il laminatoio firmato Kocks

Investimento da 26 milioni di euro per maggiore flessibilità, precisione e affidabilità

di Sarah Falsone
Kardemir investe nella tecnologia a 3 rulli di Kocks - Obiettivo: migliorare vaietà e precisione dimensionale. Completamento nella prima metà del 2026

3 novembre 2025

Kardemir investe nella tecnologia a 3 rulli di Kocks

Obiettivo: migliorare vaietà e precisione dimensionale. Completamento nella prima metà del 2026

di Sarah Falsone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano

 I nostri video

28 luglio 2026

È online la sesta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×