SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Ex Ilva, al via il tavolo tecnico con Governo e si...

Ex Ilva, al via il tavolo tecnico con Governo e sindacati

Mantovano: l’Esecutivo punta alla continuità aziendale. Fiom, Fim e Uilm annunciano otto ore di sciopero

28 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 Header siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Ex Ilva, al via il tavolo tecnico con Governo e sindacati - Mantovano: l’Esecutivo punta alla continuità aziendale. Fiom, Fim e Uilm annunciano otto ore di sciopero

28 luglio 2026

Ex Ilva, al via il tavolo tecnico con Governo e sindacati

Mantovano: l’Esecutivo punta alla continuità aziendale. Fiom, Fim e Uilm annunciano otto ore di sciopero

di Gianmario Leone
Ex Ilva, Urso: tre settimane per chiudere la trattativa con Flacks - Il ministro alla Camera: la sentenza del tribunale di Milano complica il negoziato e il prestito previsto dal decreto

4 marzo 2026

Ex Ilva, Urso: tre settimane per chiudere la trattativa con Flacks

Il ministro alla Camera: la sentenza del tribunale di Milano complica il negoziato e il prestito previsto dal decreto

di Gianmario Leone
AdI, Urso: «Assegnazione a chi ha intenzione di investire nel rilancio» - Secondo il ministro, da Taranto passa la «via della piena decarbonizzazione della siderurgia italiana»

13 gennaio 2026

AdI, Urso: «Assegnazione a chi ha intenzione di investire nel rilancio»

Secondo il ministro, da Taranto passa la «via della piena decarbonizzazione della siderurgia italiana»

di Gianmario Leone
AdI, il Governo valuta il ricorso. Allarme da istituzioni e imprese - Giorgetti: il provvedimento della Corte stravolge il processo di vendita. Gozzi: «Clamorosa ingiustizia»

27 luglio 2026

AdI, il Governo valuta il ricorso. Allarme da istituzioni e imprese

Giorgetti: il provvedimento della Corte stravolge il processo di vendita. Gozzi: «Clamorosa ingiustizia»

di Gianmario Leone
Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta - Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

1 gennaio 2026

Acciaierie d'Italia: l'ora della scelta

Il punto della situazione aggiornato sulla vendita del più grande polo siderurgico nazionale

di Redazione siderweb
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano

 I nostri video

28 luglio 2026

È online la sesta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×