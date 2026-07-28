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Krakatau Steel: incidente nello stabilimento di Cilegon

Coinvolta una parte della produzione di coils a freddo. Il gruppo assicura la continuità delle forniture

28 luglio 2026

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