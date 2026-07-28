SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. ArcelorMittal Poland investe sulla logistica

ArcelorMittal Poland investe sulla logistica

Sarà ricostruita l’infrastruttura ferroviaria che serve i laminatoi a caldo e freddo di Cracovia

28 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




ArcelorMittal Poland riavvia l’altoforno 3 di Dąbrowa Górnicza - Ripartenza dopo il revamping da 60 milioni di zloty, ma un incidente riaccende l’attenzione sul sito

4 maggio 2026

ArcelorMittal Poland riavvia l’altoforno 3 di Dąbrowa Górnicza

Ripartenza dopo il revamping da 60 milioni di zloty, ma un incidente riaccende l’attenzione sul sito

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Poland celebra i 50 anni di Huta Katowice - L’azienda: «Lavoriamo per costruire una filiera siderurgica interamente polacca»

27 aprile 2026

ArcelorMittal Poland celebra i 50 anni di Huta Katowice

L’azienda: «Lavoriamo per costruire una filiera siderurgica interamente polacca»

di Federico Fusca
ArcelorMittal Poland prepara il riavvio dell’altoforno 3 - Investimento da 60 milioni di zloty dopo cinque mesi di stop: obiettivo prima colata in primavera

3 marzo 2026

ArcelorMittal Poland prepara il riavvio dell’altoforno 3

Investimento da 60 milioni di zloty dopo cinque mesi di stop: obiettivo prima colata in primavera

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland investe a Cracovia - Nuova sala caldaie e recupero calore per tagliare gas e CO₂ per 115.000 tonnellate all’anno

12 gennaio 2026

ArcelorMittal Poland investe a Cracovia

Nuova sala caldaie e recupero calore per tagliare gas e CO₂ per 115.000 tonnellate all’anno

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland completa l'upgrade di una linea di zincatura - A Cracovia sarà possibile produrre il rivestimento Optigal, a base di zinco, magnesio e alluminio

9 dicembre 2025

ArcelorMittal Poland completa l'upgrade di una linea di zincatura

A Cracovia sarà possibile produrre il rivestimento Optigal, a base di zinco, magnesio e alluminio

di Stefano Gennari
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano Header STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre 2026 Header siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

ArcelorMittal Poland riavvia l’altoforno 3 di Dąbrowa Górnicza - Ripartenza dopo il revamping da 60 milioni di zloty, ma un incidente riaccende l’attenzione sul sito

4 maggio 2026

ArcelorMittal Poland riavvia l’altoforno 3 di Dąbrowa Górnicza

Ripartenza dopo il revamping da 60 milioni di zloty, ma un incidente riaccende l’attenzione sul sito

di Stefano Gennari
ArcelorMittal Poland celebra i 50 anni di Huta Katowice - L’azienda: «Lavoriamo per costruire una filiera siderurgica interamente polacca»

27 aprile 2026

ArcelorMittal Poland celebra i 50 anni di Huta Katowice

L’azienda: «Lavoriamo per costruire una filiera siderurgica interamente polacca»

di Federico Fusca
ArcelorMittal Poland prepara il riavvio dell’altoforno 3 - Investimento da 60 milioni di zloty dopo cinque mesi di stop: obiettivo prima colata in primavera

3 marzo 2026

ArcelorMittal Poland prepara il riavvio dell’altoforno 3

Investimento da 60 milioni di zloty dopo cinque mesi di stop: obiettivo prima colata in primavera

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland investe a Cracovia - Nuova sala caldaie e recupero calore per tagliare gas e CO₂ per 115.000 tonnellate all’anno

12 gennaio 2026

ArcelorMittal Poland investe a Cracovia

Nuova sala caldaie e recupero calore per tagliare gas e CO₂ per 115.000 tonnellate all’anno

di Sarah Falsone
ArcelorMittal Poland completa l'upgrade di una linea di zincatura - A Cracovia sarà possibile produrre il rivestimento Optigal, a base di zinco, magnesio e alluminio

9 dicembre 2025

ArcelorMittal Poland completa l'upgrade di una linea di zincatura

A Cracovia sarà possibile produrre il rivestimento Optigal, a base di zinco, magnesio e alluminio

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

Mediterranean Steel Talks: Sergio Moyano

 I nostri video

28 luglio 2026

È online la sesta puntata di Mediterranean Steel Talks, il video podcast di siderweb dedicato all'analisi dei principali trend che ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×