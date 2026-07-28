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tk accelis: accordo decennale con SKF per le barre d’acciaio

La società gestirà la fornitura dei materiali destinati agli stabilimenti del gruppo in Francia e Regno Unito

28 luglio 2026

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