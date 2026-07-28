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Cala il prezzo del minerale di ferro in Cina

Tra le cause la contrazione stagionale della domanda e la riduzione dei margini delle acciaierie

28 luglio 2026

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