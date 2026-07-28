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Usa: produzione in ripresa, nuovi rincari su coils e barre

L’output sale dell’1,5%. Nucor alza i prezzi di HRC e SBQ, mentre il rottame resta debole

28 luglio 2026

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