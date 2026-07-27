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Merafe: produzione di ferrocromo in calo del 75% nel primo semestre

Le sospensioni negli impianti di Wonderkop, Boshoek e Lion pesano sui volumi della joint venture con Glencore

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