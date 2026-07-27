Ex Ilva, si attende un’intesa preliminare con Jindal
La decisione del Governo sarebbe maturata dopo mesi di stallo con Flacks Group. Domani il tavolo con i sindacati
27 luglio 2026
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A cura di Redazione Siderweb
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