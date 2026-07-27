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Tubacex: ricavi in calo nel primo semestre

Pesa la crisi logistica in Medio Oriente. Penalizzati volumi, margini e capitale circolante

27 luglio 2026

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