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STEEL FOCUS – L’incertezza domina il mercato. Bilancio del primo semestre

In questa puntata l'analisi dell'andamento dei primi sei mesi del 2026. Con Paola Artioli e Paolo Sangioi

25 luglio 2026

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Il 2026 era iniziato con l’auspicio che potesse rappresentare l’anno della ripresa per la siderurgia europea e italiana. Ma questa prospettiva è stata ben preso accantonata a causa della nuova ondata d’incertezza causata dalle tensioni nello Stretto di Hormuz e le sfide rappresentate dal calo strutturale della domanda e dalla crescita della sovraccapacità mondiale. In un simile scenario, quale ruolo potrà giocare il combinato di Cbam e nuove misure commerciali Ue?

In questa puntata approfondiamo l’andamento del primo semestre del 2026 e le aspettative sia della produzione che del commercio di acciaio in vista della seconda metà dell’anno e del prossimo futuro.

Ad aiutarci nell’analisi le voci di Paola Artioli (Asonext) e Paolo Sangoi (Assofermet).

Le precedenti puntate sono disponibili su Spreaker, Spotify, YouTube e tutte le altre piattaforme gratuite.

*Le fonti degli inserti audio utilizzati sono riportati nella sinossi dell'episodio.

STEEL FOCUS è sponsorizzato da Gruppo Piantoni GAP SPA.
R. S.   
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