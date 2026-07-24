SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Inossidabili: ad agosto extra di lega in calo per ...

Inossidabili: ad agosto extra di lega in calo per Aperam e Outokumpu

304 e 316 giù di oltre 100 €/t; cali più contenuti per i ferritici, invariato il 430 di Outokumpu

24 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Inossidabili: ad agosto extra di lega in calo per Aperam e Outokumpu - 304 e 316 giù di oltre 100 €/t; cali più contenuti per i ferritici, invariato il 430 di Outokumpu

24 luglio 2026

Inossidabili: ad agosto extra di lega in calo per Aperam e Outokumpu

304 e 316 giù di oltre 100 €/t; cali più contenuti per i ferritici, invariato il 430 di Outokumpu

di Stefano Gennari
Inossidabili: a luglio extra misti per Aperam e Outokumpu - 316 in aumento, mentre il 304 corregge; rialzi moderati per i ferritici 409 e 430

26 giugno 2026

Inossidabili: a luglio extra misti per Aperam e Outokumpu

316 in aumento, mentre il 304 corregge; rialzi moderati per i ferritici 409 e 430

di Stefano Gennari
Inossidabili: a giugno extra in rialzo per 304 e 316 - Aperam e Outokumpu aumentano gli austenitici, mentre i ferritici segnano lievi correzioni

26 maggio 2026

Inossidabili: a giugno extra in rialzo per 304 e 316

Aperam e Outokumpu aumentano gli austenitici, mentre i ferritici segnano lievi correzioni

di Stefano Gennari
Germania: prezzi del rottame in flessione - Segno meno per tutte le categorie monitorate dalla Bdsv

22 settembre 2025

Germania: prezzi del rottame in flessione

Segno meno per tutte le categorie monitorate dalla Bdsv

di Stefano Gennari
Turchia: il rottame rivede il segno più - Acquisti per agosto e noli sostengono la materia prima, mentre i rincari dei lunghi restano confinati al mercato interno Turchia: il rottame rivede il segno più - Acquisti per agosto e noli sostengono la materia prima, mentre i rincari dei lunghi restano confinati al mercato interno

23 luglio 2026

Turchia: il rottame rivede il segno più

Acquisti per agosto e noli sostengono la materia prima, mentre i rincari dei lunghi restano confinati al mercato interno

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

siderweb TG. Edizione del 24 luglio 2026

 I nostri video

24 luglio 2026

Nuova edizione del siderweb TG.

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×