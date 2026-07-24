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Jindal Steel, utile in calo nonostante la crescita delle vendite

Sui margini del primo trimestre dell’esercizio 2026-27 pesano i maggiori costi del carbone da coke

24 luglio 2026

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