SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Cina, tagli produttivi per le acciaierie di Tangsh...

Cina, tagli produttivi per le acciaierie di Tangshan

Rumor: dal 25 al 29 luglio, -20% per la produzione da altoforno e -40% per la sinterizzazione

24 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Cina, tagli produttivi per le acciaierie di Tangshan - Rumor: dal 25 al 29 luglio, -20% per la produzione da altoforno e -40% per la sinterizzazione

24 luglio 2026

Cina, tagli produttivi per le acciaierie di Tangshan

Rumor: dal 25 al 29 luglio, -20% per la produzione da altoforno e -40% per la sinterizzazione

di Stefano Gennari
Cina, l’incidente nello Shanxi spinge l’import di carbone da coke - Trader e produttori stimano nuove tensioni sull’offerta, soprattutto per le qualità più elevate

19 giugno 2026

Cina, l’incidente nello Shanxi spinge l’import di carbone da coke

Trader e produttori stimano nuove tensioni sull’offerta, soprattutto per le qualità più elevate

di Sarah Falsone
Cina: circa metà degli impianti Eaf fermeranno per il Capodanno lunare - Uno stop che diversi analisti identificano come il sintomo di una crisi sistemica più profonda

3 febbraio 2026

Cina: circa metà degli impianti Eaf fermeranno per il Capodanno lunare

Uno stop che diversi analisti identificano come il sintomo di una crisi sistemica più profonda

di Federico Fusca
Cina: acciaio debole, il minerale arretra - Coils sotto pressione per domanda fiacca e maltempo. Il minerale cala dopo il rally legato al carbone Cina: acciaio debole, il minerale arretra - Coils sotto pressione per domanda fiacca e maltempo. Il minerale cala dopo il rally legato al carbone

28 maggio 2026

Cina: acciaio debole, il minerale arretra

Coils sotto pressione per domanda fiacca e maltempo. Il minerale cala dopo il rally legato al carbone

di Stefano Gennari
Minerale di ferro, sprint di inizio anno e prima frenata - Stimoli della PBoC e restocking pre-capodanno lunare spingono i prezzi, poi torna la prudenza

8 gennaio 2026

Minerale di ferro, sprint di inizio anno e prima frenata

Stimoli della PBoC e restocking pre-capodanno lunare spingono i prezzi, poi torna la prudenza

di Stefano Gennari
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI - 02/07/2026 | Romano Pezzotti (Fersovere), Luigi Rapullino (Sideralba)

 I nostri video

23 luglio 2026

Le interviste, a cura di Emanuele Norsa (siderweb) per approfondire le dinamiche dei comparti del rottame e dei prodotti piani in ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×