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siderweb TG: produzione, prezzi, cronaca

Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG

24 luglio 2026

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Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano gli ultimi numeri sulla produzione siderurgica nazionale e mondiale; i movimenti dei prezzi di materie prime e prodotti siderurgici; la cronaca. 

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Elisa Bonomelli

   
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