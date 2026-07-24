siderweb TG: produzione, prezzi, cronaca
Tutte le notizie principali della settimana per la filiera siderurgica nella nuova edizione del TG
24 luglio 2026
Nuova edizione del siderweb TG. In primo piano gli ultimi numeri sulla produzione siderurgica nazionale e mondiale; i movimenti dei prezzi di materie prime e prodotti siderurgici; la cronaca.
Il siderweb TG è offerto da
Elisa Bonomelli
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