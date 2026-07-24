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Ghisa, produzione mondiale in calo nel primo semestre

In flessione anche l’output di preridotto

24 luglio 2026

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