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Klöckner, nessuna raccomandazione sull’offerta di Worthington

Il delisting è però giudicato nell’interesse della società. Adesioni aperte fino al 12 agosto a 11 euro per azione

23 luglio 2026

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