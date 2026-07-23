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Cleveland-Cliffs: secondo trimestre 2026 in crescita

Risultati trainati da un miglioramento della domanda nel Q2. Goncalves: «Ci rafforzeremo ulteriormente nel Q3»

23 luglio 2026

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