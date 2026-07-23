SIDERWEB - La community dell'acciaio

Scopri
Siderweb Prova Gratuita 
I nostri video
  1. Home
  2. News
  3. Automotive, il mercato Ue accelera a giugno

Automotive, il mercato Ue accelera a giugno

Primo semestre chiuso a +5,7%. Vavassori (Anfia): «Bene i primi sei mesi, ma ci sarà un rallentamento»

23 luglio 2026

Benvenuto in siderweb

Accedi


 Password dimenticata?


Se non sei abbonato e vuoi continuare a leggere l’articolo, attiva la prova gratuita.
Per sette giorni potrai navigare il sito e al termine del periodo decidere se abbonarti o continuare con i servizi gratuiti.


 Prova gratuita




Se vuoi sfruttare tutti i vantaggi dell’abbonamento, scopri la formula più adatta alle tue esigenze.


 Abbonamenti




Puoi anche registrarti gratuitamente per sfruttare i servizi a disposizione di tutti gli utenti. Potrai partecipare ai nostri eventi con i principali player italiani e internazionali, ricevere il siderweb TG e la newsletter Weekly con gli aggiornamenti più rilevanti della settimana, accedere a pubblicazioni e analisi esclusive della redazione.

Registrati ora.


 Registrati




Volkswagen tratta con JSW la cessione della sua filiale indiana - Al centro dell’operazione c’è l’acquisizione di una quota di maggioranza della divisione Skoda Auto Volkswagen India

22 luglio 2026

Volkswagen tratta con JSW la cessione della sua filiale indiana

Al centro dell’operazione c’è l’acquisizione di una quota di maggioranza della divisione Skoda Auto Volkswagen India

di Federico Fusca
India: autorizzati 11,6 Mt di nuova capacità siderurgica - Il 73% della capacità è in tre Stati orientali. Le approvazioni per la laminazione riguardano solo i lunghi

21 luglio 2026

India: autorizzati 11,6 Mt di nuova capacità siderurgica

Il 73% della capacità è in tre Stati orientali. Le approvazioni per la laminazione riguardano solo i lunghi

di Stefano Gennari
Alfa Acciai rinnova la propria Autorizzazione Integrata Ambientale - Estesa fino al 2038 la validità del provvedimento che disciplina emissioni, gestione dei rifiuti e adeguamento ai BAT Alfa Acciai rinnova la propria Autorizzazione Integrata Ambientale - Estesa fino al 2038 la validità del provvedimento che disciplina emissioni, gestione dei rifiuti e adeguamento ai BAT

10 luglio 2026

Alfa Acciai rinnova la propria Autorizzazione Integrata Ambientale

Estesa fino al 2038 la validità del provvedimento che disciplina emissioni, gestione dei rifiuti e adeguamento ai BAT

di Anna Vernile
AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi - La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

9 luglio 2026

AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi

La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

di Gianmario Leone
Ex Ilva, sindacati chiedono tavolo urgente a Palazzo Chigi - Fim, Fiom e Uilm: convocazione entro il 15 luglio o autoconvocazione nazionale

8 luglio 2026

Ex Ilva, sindacati chiedono tavolo urgente a Palazzo Chigi

Fim, Fiom e Uilm: convocazione entro il 15 luglio o autoconvocazione nazionale

di Gianmario Leone
Altre News

Lascia un Commento

I NOSTRI VIDEO

Header siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 17 luglio 2026 Header siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 siderweb TG. Edizione del 10 luglio 2026 Header Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl Mediterranean Steel Talks: Alexander Fleischanderl
Altri video

ARTICOLI SIMILI

Volkswagen tratta con JSW la cessione della sua filiale indiana - Al centro dell’operazione c’è l’acquisizione di una quota di maggioranza della divisione Skoda Auto Volkswagen India

22 luglio 2026

Volkswagen tratta con JSW la cessione della sua filiale indiana

Al centro dell’operazione c’è l’acquisizione di una quota di maggioranza della divisione Skoda Auto Volkswagen India

di Federico Fusca
India: autorizzati 11,6 Mt di nuova capacità siderurgica - Il 73% della capacità è in tre Stati orientali. Le approvazioni per la laminazione riguardano solo i lunghi

21 luglio 2026

India: autorizzati 11,6 Mt di nuova capacità siderurgica

Il 73% della capacità è in tre Stati orientali. Le approvazioni per la laminazione riguardano solo i lunghi

di Stefano Gennari
Alfa Acciai rinnova la propria Autorizzazione Integrata Ambientale - Estesa fino al 2038 la validità del provvedimento che disciplina emissioni, gestione dei rifiuti e adeguamento ai BAT Alfa Acciai rinnova la propria Autorizzazione Integrata Ambientale - Estesa fino al 2038 la validità del provvedimento che disciplina emissioni, gestione dei rifiuti e adeguamento ai BAT

10 luglio 2026

Alfa Acciai rinnova la propria Autorizzazione Integrata Ambientale

Estesa fino al 2038 la validità del provvedimento che disciplina emissioni, gestione dei rifiuti e adeguamento ai BAT

di Anna Vernile
AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi - La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

9 luglio 2026

AdI, tavolo permanente il 28 luglio a Palazzo Chigi

La convocazione arriva dopo la richiesta urgente dei sindacati e la minaccia di un’autoconvocazione nazionale

di Gianmario Leone
Ex Ilva, sindacati chiedono tavolo urgente a Palazzo Chigi - Fim, Fiom e Uilm: convocazione entro il 15 luglio o autoconvocazione nazionale

8 luglio 2026

Ex Ilva, sindacati chiedono tavolo urgente a Palazzo Chigi

Fim, Fiom e Uilm: convocazione entro il 15 luglio o autoconvocazione nazionale

di Gianmario Leone
Altre News

MERCATI
Altre analisi

SPECIALI

Speciali
29 maggio 2026

Report Banda Stagnata - Giugno 2026

Aggiornamento Giugno 2026

Altri Speciali

MERCATO & DINTORNI - 02/07/2026 | Romano Pezzotti (Fersovere), Luigi Rapullino (Sideralba)

 I nostri video

23 luglio 2026

Le interviste, a cura di Emanuele Norsa (siderweb) per approfondire le dinamiche dei comparti del rottame e dei prodotti piani in ...

Riciclo imballaggi

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

A cura di Redazione Siderweb

RICREA: “Spray Sereno” parla alla Gen Z

Oltre 6 milioni di contatti raggiunti sui social network per la campagna sul riciclo degli aerosol

×