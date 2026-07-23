Automotive, il mercato Ue accelera a giugno
Primo semestre chiuso a +5,7%. Vavassori (Anfia): «Bene i primi sei mesi, ma ci sarà un rallentamento»
23 luglio 2026
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